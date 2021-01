»Čez nekaj let bo Trump samo opomba za nekaj veliko hujšega od samega Trumpa«

IZJAVA DNEVA

"To je stara teza menedžerjev, da je kriza priložnost. To je bila tudi Slavojeva teza, če se dobro spomnim, da bo Trump pripomogel k novi radikalizaciji med demokrati, kar je bilo do neke mere res. Moj dragi prijatelj Slavoj Žižek je predvidel, da ni nujno Trump tisto najslabše, ampak to, kar je napovedal, da bi se zgodilo znotraj demokratov, se je med republikanci. Ni se zgodilo samo to, da se je med demokrati radikaliziral sloj članov, ki so šli še bolj levo, kar se ni predvidelo, je to, da se bo v sami republikanski stranki radikaliziral sloj, ki bo še bolj radikalen kot sam Trump. Po eni strani je bil Trump neka vrsta cezure, ki je prinesla poenotenje levice, kar pa se je izjalovilo v nepodpori Sandersa, po drugi strani pa je privedla do tega, da bo mogoče čez nekaj let Trump samo opomba za nekaj veliko hujšega od samega Trumpa."

(Hrvaški filozof Srećko Horvat, o tem, da je pred približno štirimi leti skupaj s Slavojem Žižkom govorili o tem, da je Trump na neki način priložnost, da se razmere v ZDA dobro premešajo in postavijo na novo; via Val 202)