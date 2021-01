Janša: »S temi ukrepi bomo morali živeti najmanj do pomladi«

IZJAVA DNEVA

"Čeprav smo poleti bolj ali manj, kolikor se je dalo, živeli normalno in še vedno v strahu pred tem drugim valom, zdaj smo sredi hladnega vala in tukaj je cela severna polobla v podobni situaciji. Zdaj, naš problem je bil, ker številni teh ukrepov na začetku niso jemali dovolj resno in se je virus razširil do takšne stopnje, in to po celotni državi, da ga enostavno ni mogoče zaustaviti v celoti, razen če bi totalno vse zaprli, se pravi, da bi naredili totalni lockdown, to, kar so nekatere druge države v Evropi naredile, da si lahko samo doma, da greš lahko 50 metrov stran iz stanovanja ali pa hiše na zrak, da greš lahko v lekarno in trgovino, ne moreš niti v službo niti v šolo, skratka ničesar. Če to naredimo, lahko verjetno v treh tednih znižamo okužbe na zeleno, je pa vprašanje, kakšna bi bila celotna cena vsega tega, ker so tudi stranske posledice in tudi zaradi stranskih posledic ljudje umirajo. Skratka, če sem zelo konkreten, s temi ukrepi, nekoliko blažjimi, pa se bojim, da kdaj tudi z nekoliko strožjimi, bomo morali živeti najmanj do pomladi."

(Predsednik vlade Janez Janša, o tem, do kdaj bomo morali še živeti z vladnimi ukrepi; v oddaji Odmevi na TV Slovenija)