Plaktivat tokrat izpostavlja solidarnost

Prijave do 9. februarja

TAM-TAM Inštitut razpisuje trinajsti mednarodni natečaj za oblikovanje mestnega plakata, ki tokrat izpostavlja temo solidarnosti in tako ostaja zvest svojemu poslanstvu, saj tudi letos spodbuja k razmisleku o družbeni temi, ki potrebuje našo pozornost. V času, ko je družba izjemno individualizirana ter posameznika in njegovo osebno svobodo vse večkrat postavlja pred interese skupnosti, je družbeni konsenz na katerem temelji solidarnost, ogrožen.

Zato ste vabljeni, da poiščete vizualno sporočilo, ki bo v posamezniku aktiviralo proaktivni razmislek o družbenem pojmu solidarnosti. Prijave lahko pošljete do 9. februarja, zmagovalni plakat pa bo objavljen na 500 plakatnih mestih po Sloveniji in prijavljen v tekmovalne programe Slovenskega oglaševalskega festivala (SOF) in Bienala slovenskega oblikovanja Brumen.

"Pri izbiri nove teme mi je, pomagala tudi epidemija, ki je ogrozila ta družbeni konsenz. Solidarnost, ki jo je že tako potrebno spodbujati in gojiti v današnjem svetu tekme in egoizma, je trenutno na preizkušnji, zato sem se odločil, da bo to trinajsta Plaktivatova tema," pravi Tomaž Drozg, direktor TAM-TAM Inštituta in vodja projekta Plaktivat.

Pretekli natečaji, ki so od leta 2017 odprti tudi za prijave iz tujine, so obravnavali teme nasilja nad ženskami, migracije, sovražni govor, krizo medijev, zdravje in zasvojenost. V prvem valu epidemije pa se je v okviru projekta odvil tudi javni poziv za oblikovanje na temo koronavirusa. Oglaševalska stroka je združila moči in prispelo je lepo število raznolikih del, ki se v javnem prostoru še vedno pojavljajo. V nastajanju pa je tudi knjiga, v kateri bodo zbrani vsi korona plakati.

Prijava na je brezplačna, namenjen pa je vsem ustvarjalcem, tako posameznikom (oblikovalci, študentje, dijaki) kot agencijam oziroma pravnim osebam.

Več informacij o Plaktivatu in razpisnih pogojih najdete na uradni spletni strani. Za dodatna vprašanja se obrnite na elektronski naslov: plaktivat@tam-tam.si