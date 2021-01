Hiše iz kart

Angelo_Giordano / Pixabay

Po močnem zagrebškem potresu lani marca je pred kratkim še močnejši zatresel eno od najmanj "razvitih" hrvaških regij, že drugače prizadeto z vojno in leti vladnega zanemarjanja. Desetletja dolgo trpljenje zdaj poglabljajo še popolnoma uničeni domovi in javna infrastruktura. Tla v okolici Petrinje se kar ne nehajo tresti, ljudi pa je pretresel tudi politični škandal s povojno obnovo – stanovanjske objekte po vojni so namreč obnovili mimo vseh standardov.

Območje, zaznamovano z izseljevanjem, revščino in brezperspektivnostjo, z minimalnim vlaganjem s strani države, ki se zanaša predvsem na zasebni kapital, je pred vojno imelo nekaj močnih večjih in več manjših podjetij, ki so bila nosilci gospodarstva v regiji, zdaj pa so skoraj popolnoma izginila.

Kanček upanja v tej bedi dajejo ECOVAST in številne strokovne organizacije s področja arhitekture, ki so se obrnile na vlado in ostale pristojne z apelom za vključujoč in znanstveno utemeljen pristop k obnovi potresno prizadetih območij.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.