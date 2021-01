Denar ali življenje

Je Slovenija med rekorderkami po žrtvah koronavirusa, ker vlada daje prednost kapitalu pred ljudmi?

Vodilna »epidemiologa« v državi, Janez Janša in Zdravko Počivalšek, sta gladko prezrla svarila NIJZ in sindikatov, da so podjetja med ključnimi viri okužb.

© Borut Krajnc

Bilo je 18. oktobra 2020, ko je predsednik vlade Janez Janša prek televizijskih zaslonov Slovencem in Slovenkam sporočil, da se uradno začenja novi val epidemije koronavirusne bolezni. Ponovnim strogim omejitvam življenja se ni mogoče izogniti, je povedal: »Najprej so življenja, potem zdravje in nato gospodarstvo.« Od tedaj minevajo natanko trije meseci, doslej je zaradi covid-19 umrlo že več kot 3000 ljudi, po številu mrtvih zaradi te bolezni je na milijon prebivalcev naša država tretja na svetu. Na drugi strani vlada Janeza Janše ne zelo glasno podpira čim bolj nemoteno delovanje podjetij kljub epidemiji in počne vse, da krivulje gospodarske dejavnosti ne bi preveč upadle – zdi se, da tudi za ceno naraščanja krivulj obolelih in umrlih zaradi covida.