Bi moral Twitter ukiniti profil tudi Janezu Janši?

Ukinjanje profilov na družbenih omrežjih ni napad na svobodo govora, pač pa posledica dejstva, da institucije države že dolgo ne delujejo

Janez Janša je še pred pol leta svoje privržence spodbujal, naj se pridružijo omrežju Parler

Socialna omrežja – Twitter, Facebook, Instagram in druga – so glavni komunikacijski kanali takšnih ali drugačnih govornikov, posebno priljubljeni pa so pri politikih. Zakaj je tako, je jasno – omogočajo neposredni nagovor volivcev, med politikom in ciljno skupino ni nikakršnega filtra, ki bi sporočila preverjal in postavljal v kontekst. Socialna omrežja so megafoni, idealna sredstva za propagando. Vse to je znano že leta: Facebook ni le omrežje, ki bo povezalo svet; Facebook, tak, kakršen je danes, je grožnja demokraciji.