Slovenija nezakonito izgnala begunca

Kršenje pravic

Begunci v Bosni in Hercegovini živijo v nečloveških razmerah, Sloveniji je za to vseeno, tja po pravilu vrača skoraj vse

Slovenija je državljanu Kameruna, ki je pri nas želel zaprositi za mednarodno zaščito, kršila pravico do prepovedi kolektivnih izgonov, pravico do prepovedi mučenja in pravico do dostopa do azilnega postopka.