Policija – rešuje ali grozi?

Plazovi so nevarni, a z grožnjami ljudi ni mogoče odvrniti od tveganega ravnanja

Posmehljiva objava, ki jo je policija po nekaj dneh izbrisala

Malo pred koncem leta je snežni plaz na Turskem žlebu zasul dve osebi; na srečo sta bili le lažje poškodovani. Minila sta dva tedna, snega je v gorah veliko, pohodnikov in turnih smučarjev prav tako. Trenutno je v Sloveniji razglašena »znatna nevarnost snežnih plazov«. Na Zelenici, vzpetini tik ob Ljubelju in avstrijsko-slovenski meji, imajo s plazovi slabe izkušnje: v zadnjih letih so pod seboj pokopali več ljudi, najusodnejši pa je bil plaz daljnega leta 1937, ki je usmrtil devet smučarjev.