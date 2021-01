Karantena v zgodovino kot beseda leta 2020

Zmagovalka na izboru ZRC SAZU

© Pixabay / fotomontaža Mladine

Beseda, ki je najbolj zaznamovala leto 2020, je karantena. Zmagovalka večine ni presenetila, saj smo jo lani res največkrat slišali, o njej brali, jo uporabljali v pogovorih, ne nazadnje pa doživeli in občutili na lastni koži. Zmagovalna beseda je na izboru ZRC SAZU prejela nekaj več kot 1000 glasov. Na drugem mestu ji je sledilo kolesarjenje, na tretjem pa »14 dni«. Glasovalo je več kot 5000 ljudi.

Glasovanje za besedo leta je bilo na več spletnih mestih odprto od 4. do 11. januarja; besede, ki so si prislužile kandidaturo, so bile vse povezane z epidemiološko situacijo, v kateri se je v preteklem letu znašel svet in posledično tudi Slovenija. V najožji izbor so se uvrstile cepivo, karantena, kolesarjenje, mehurček, pozitiven, predihovalnik, rahljanje, šolotožje, Zoom, 14 dni in neleto. Strokovna komisija je deset finalistk izbrala med več kot 400 predlogi, enajsto pa je predstavljala Delova beseda leta (cepivo).

Dosedanje slovenske besede leta so sicer bile: podnebje (2019), čebela (2018), evropski prvaki (2017) in begunec (2016).

Tudi druge izbore besed leta je zaznamovala epidemija novega koronavirusa ali vladni ukrepi za njeno zajezitev. Britanski Collinsov slovar je za besedo leta izbral »lockdown«, saj so lani zabeležili več kot 250.000 primerov njene rabe, medtem ko jih je bilo leto prej zgolj 4000. Ne gre za poveličevanje te besede, je poudarila jezikovna svetovalka pri Collinsovem slovarju, pač pa za besedo, ki povzema dogajanje leta v večjem delu sveta. V ožjem krogu so se znašle tudi angleške različice besed koronavirus, samoizolacija in fizična razdalja, poleg besed TikToker in kratice BLM (Black Lives Matter). Pri prvi gre za izraz za osebo, ki pogosto uporablja priljubljeno mobilno aplikacijo TikTok, pri drugi pa za okrajšavo gibanja Življenja temnopoltih štejejo, ki je lani doseglo vrhunec s protesti v ZDA in po svetu.

Za povsem drugačen pristop pa so se prvič v zgodovini odločili pri Oxfordovem slovarju, saj je leto 2020 ostalo brez besede leta. Pojasnili so, da bi lansko leto težko ubesedili zgolj z eno besedo, so pa namesto tega izdali poročilo, kako hitro se je jezik spremenil in prilagodil v tako kratkem obdobju, ter navedli besede, ki so zaznamovale določene mesece, na primer covid-19, reopening (ponovno odprtje), superspreader (superširilec) in cancel culture (kultura odpovedi, bojkota).