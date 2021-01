»Vsa Evropa je lahko to naredila, mi tega nismo zmogli«

IZJAVA DNEVA

"Vsi, ki teptamo ljubo zemljo, delamo napake. A ni večje napake od tega, da te napake ne priznaš. Vsi izgovori so za lase privlečeni. Američani bi rekli: It'a a shame! (Sramota, op. p.) Vsa Evropa je lahko to naredila, mi tega nismo zmogli. Še večja napaka pa se mi zdi, da smo ob izteku mandata v ZDA pošiljali zunanjega ministra in ministra za infrastrukturo. Vprašati se je treba, kaj je tukaj zadaj, kajti politiki naj bi služili državnim, nacionalnim interesom. Ali gre morda za parcialne interese, za katere mi ta hip ne vemo? Vsekakor bo imel novoimenovani veleposlanik Slovenije v ZDA kar zahtevno nalogo."

(Zunanjepolitični komentator Radia Slovenija Miha Lampreh, o čestitkah za volilni uspeh, ki so jih bili s strani slovenskega predsednika vlade deležni ameriški republikanci, poraženci volitev v kongres in senat, ter ob predčasno razglašeni zmagi poraženca Trumpa; via Radio Slovenija)