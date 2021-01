Cepilni razkorak

Bicanski / Pixnio

Kljub dogovoru EU o pravični distibuciji cepiva proti covidu, se je hitro izkazalo, da si močnejše države lahko zagotovijo večje količine. Nemčija je tako nabavila 30 milijonov doz mimo dogovora, povsem verjetno pa je, da bo tako delovala še katera izmed članic. Kot lahko opazimo, prihaja do sporov že znotraj EU, še slabše scenarije pa si lahko obetajo revnejše države izven Evrope.

Paradoksalno se tako zdi pismo zahvale Pfizerjevga direktorja prostovoljcem v Argentini, Južni Afriki, Braziliji in Turčiji, ki so sodelovali v testiranjih ob razvoju cepiva, ki pa ga sami še nekaj časa ne bodo prejeli. Medtem so ZDA, Kanada in večina članic EU že kupile količine, ki bi zadostovale za večkratno cepljenje.

Ne glede na zagotovila pa problemi še vedno obstajajo na področju produkcije in logistike cepljenja. Kljub temu bomo sami najbrž cepljeni že do konca leta, revnejše države pa bodo po napovedih precepljenost dosegle šele 2024, razkorak med revnimi in bogatimi pa se bo medtem le še povečal.

