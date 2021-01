»S tem, ko me na vsak način skušajo diskreditirati, dokazujejo, da jih je strah«

IZJAVA DNEVA

"Nekdanji predsednik ima prav. Imam službo, ki me zelo veseli. Doživel sem stvari, za katere si nikoli v življenju nisem mislil, da jih bom. Imam velik neformalni vpliv in lahko veliko pomagam svoji domovini. Vedno bom pripravljen pomagati, posebej če bo v Sloveniji na oblasti kolikor toliko normalna, neskorumpirana politika. Do neke mere me zabava, na drugi strani pa mi je žal, da vam ne morem odgovoriti, da me politika zanima, ker bi s tem zavajal vse pozitivno misleče ljudi v Sloveniji. Hkrati bi rad one duge še malo prestrašil. S tem, ko me na vsak način skušajo diskreditirati, dokazujejo, da jih je strah. "

"Predvsem dolgujem lojalnost nacionalnim nogometnim zvezam, ki so me podprle. Ob njihovi stoodstotni podpori pač ne morem preprosto reči: Zdaj pa grem. Določene stvari moram na sedanji funkciji še narediti. Tisti, ki pišejo razne neumnosti v zvezi z mano, marsičesa ne razumejo. Med drugim glede odnosa med politiko in športom, pri čemer je bistveno, da politika ne sme vplivati na športne organizacije. Sam bom vedno povedal svoje mnenje, s čim se strinjam in s čim ne, tega mi ne more nihče vzeti. Vedno bom povedal tisto, kar mislim. Problem je. če je nekdo sociopat in paranoik, takšni povsod vidijo sovražnika in mislijo, da se vsi združujejo proti njim ... Najbrž so v stiski in takšni ljudje se ti na neki način celo zasmilijo."

(Predsednik Uefe Alesander Čeferin, za katerega je nekdanji predsednik države Milan Kučan dejal, da si ob dosežkih in ugledu v svetu ne želi stopiti v to brezobzirno, posurovelo politiko; v intervjuju za Nedeljski dnevnik)