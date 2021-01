Vložen predlog konstruktivne nezaupnice z 42 poslanskimi podpisi

Trije poslanci DeSUS podpisali nezaupnico, četrti dejal, da nezaupnice ne more podpisati, ker bi to pomenilo nezaupnico tudi stranki, ki ji pripada

Vložena konstruktivna nezaupnica

© DZ

Vložitev predloga konstruktivne nezaupnice s kandidatom za novega predsednika vlade Karlom Erjavcem, ki je bila napovedana za 13. uro, se je zaradi enega podpisa zavlekla. Poslanec DeSUS Branko Simonovič je namreč javnosti sporočil, da ne bo prispeval svojega podpisa, vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša pa je dejal, da bodo svoj podpis pod predlog konstruktivne nezaupnice prispevali trije poslanci stranke in da nameravajo v Državnem zboru (DZ) delovati kot samostojna poslanska skupina in ne kot del Koalicije ustavnega loka (KUL). Karl Erjavec je sporočil, da so vložili predlog konstruktivne nezaupnice z 42 podpisi, torej enim manj kot so sprva načrtovali.

Predlog konstruktivne nezaupnice kandidata za novega predsednika vlade predlaga Karla Erjavca. Podpise pod predlog so prispevale poslanske skupine LMŠ, SD, Levica in SAB ter (kot že omenjeno) trije poslanci DeSUS.

Predsedniku vlade Janezu Janši v nezaupnici podpisnice in podpisniki očitajo, da ne uživa zaupanja državljank in državljanov Republike Slovenije, ker od prevzema oblasti marca 2020 sistematično krši temeljna načela ustavne ureditve, kot so delitev oblasti, spoštovanje neodvisnih ustanov in svoboda medijev; ker je z nepremišljenimi potezami ogrozil ugled Slovenije v Evropski uniji in zunanje-politični položaj v mednarodni skupnosti; ker se vlada pod njegovim vodstvom ni znala učinkovito spopasti z epidemijo covid-19 in je Slovenijo privedla v vrh tragične svetovne lestvice umrlih na milijon prebivalcev.

Nezaupnico si lahko v celoti preberete na tej spletni povezavi (pdf datoteka).

Poslanec DeSUS Branko Simonovič je v sporočilu za javnost zapisal, da nezaupnice ne more podpisati, ker bi to pomenilo tudi nezaupnico stranki, ki ji pripada. Dodal je, da želi s to potezo predvsem zaščititi DeSUS.

Pismo poslanca DeSUS Branka Simonoviča

© DeSUS

"Glavni cilji so predvsem to, da normaliziramo državo, preprečimo ugrabitev zlasti neodvisnih, nadzornih institucij," je Erjavec dejal v torek. Če nezaupnica ne bo izglasovana, bo Erjavec razmislil, ali bo ostal v politiki, je v četrtek pojasnil v oddaji Tarča na TV Slovenija.

Podpora morebitni novi vladi se bo izkazala na tajnem glasovanju o novem predsedniku vlade prihodnji teden, ki naj bi potekalo na izredni seji Državnega zbora (DZ) sredi prihodnjega tedna. Stranke KUL in Erjavec pri tem računajo tudi na kakšen poslanski glas stranke SMC.

Za izvolitev novega predsednika vlade je potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov.