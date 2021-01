»Fafangel in kolegi, čas je, da se postavite zase. In za nas.«

IZJAVA DNEVA

"Molk epidemiologov, ki že leto dni opravljajo garaško delo, je simbol stanja duha v tej državi pod Janševo oblastjo. Kdor dvigne glas, postane tarča SDS in njenih dobro organiziranih tovarn zlobe, kot je 'medije' te stranke pred dnevi označil Tomaž Vesel. Med epidemiologi se ni našel nov Ivan Gale, ker so vsi videli, kaj se je zgodilo z Ivanom Galetom. Nekaj mesecev po tem, ko je prvi spregovoril o spornih poslih z zaščitno opremo, je končal na cesti. Kot je pojasnil Počivalškov prijatelj na čelu zavoda za blagovne rezerve, Gale 'preprosto ni razumel časa, prostora in svoje vloge, ki mu je bila dodeljena'."

"Ivan Gale, ki se je izpostavil pri poslih državnega zavoda za blagovne rezerve z zaščitno opremo, je na koncu ostal brez službe."

"Vsi so videli, kakšen pogrom se je zgodil z Rihardom Knafljem, ki si je upal govoriti o neustreznosti Geneplanetovih ventilatorjev. Pa z najnovejšo tarčo - direktorjem Zdravstvenega doma Ljubljana, ki si je zaradi zaustavitve hitrega testiranja ljudi prislužil posmeh samega predsednika vlade. Pa z novinarji, kulturniki, nevladniki, kritičnimi intelektualci, informacijsko pooblaščenko, odvetniki, zdravniki, učitelji, podjetniki, lastniki restavracij, fitnesov, frizerskih salonov in smučišč, raperji in igralci – z vsemi, ki dobijo etiketo državnega sovražnika. Toda epidemiologi so vendarle v drugačnem položaju: zaradi specifičnosti poklica in razmer jih načeloma ni mogoče zamenjati z zvestimi partijskimi kadri in vreči na cesto. Ali pač?"

"Če je molk v tej državi postal edini način za preživetje, nas bodo o epidemiji še naprej podučevali Janša, Počivalšek in Tonin. Mario Fafangel in kolegi, čas je, da se postavite zase. In za nas."

(Primož Cirman in Vesna Vuković, o tem, zakaj so se slovenski epidemiologi sprijaznili s tem, da epidemijo vodi politika; via necenzurirano.si)