»Če se ne zmeniš za strokovnjake, imaš pri odpiranju in zapiranju povsem proste roke«

IZJAVA DNEVA

"Če namreč vlada ni vnaprej vedela, da bodo zrahljani ukrepi v času praznikov povzročili novo rast števila okužb, in če predsednik vlade do včeraj ni vedel, da bo epidemija trajala vsaj do pomladi, je jasno, da so za vlado vse možnosti odprte. Ker če se ne zmeniš za napovedi strokovnjakov, imaš pri odpiranju in zapiranju povsem proste roke in tako lahko vlada že jutri, kot prva na svetu, razglasi konec epidemije, ki bo začel veljati s prvim julijem, takoj zatem pa odpre kozmetične salone in igralnice. Ali pa še enkrat zapre smučišča. Vlada lahko že jutri spet odpre šole, a le za učitelje. Ali le za učence iz zadnjih klopi. Vse lahko stori vlada, ki ne pozna učinka lastnih ukrepov in je ti ne zanimajo. In vse lahko ukrene vlada, ki ne zmore predvideti niti lastnega početja, kaj šele poteka epidemije."

(Pisatelj, režiser in kolumnist Goran Vojnović, o tem, da Janševa vlada ne pozna učinka lastnih ukrepov in je ti ne zanimajo; via Dnevnikov Objektiv)