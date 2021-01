»Število rešiteljev, ki jim je 'mar' za otroke, zadnja leta raste«

IZJAVA DNEVA

"Sem za normalizacijo šolstva, ampak to ne pomeni, da zanikam epidemijo. Zavedam se, da ne moremo iti v šolo in se delati, da je čas pred 16. marcem 2020. Osebno poznam zgodbe ljudi, ki jih je ta bolezen hudo prizadela, ki niso bili kronični bolniki, in ne želim takih zgodb ustvarjati z nepremišljenim vračanjem v šolo. Vse te pobude in 'rešitelji' slovenskega šolskega sistema pa kažejo, kako je sistem potreben prenove. Število rešiteljev, ki jim je 'mar' za otroke, na splošno zadnja leta raste. Vznikajo kot gobe po dežju. Kar je le dokaz, da šolstvo potrebuje korenite spremembe in da moramo začeti drugače razmišljati, spremeniti učne načrte. So pa nekateri prav nadležni. Izražajo globoko skrb, kako bi pomagali, v bistvu pa bi imeli denar iz žaklja, ki se mu reče javno šolstvo. Kdo bo to prepoznal? Ne moremo kar vsakega spuščati na šolsko polje, zato moramo imeti na ministrstvu in v institucijah kakovostne ekipe, ki poznajo šolstvo, ki imajo neko vizijo. Ne le za pouk na daljavo, ampak za nekaj let vnaprej. "

(Učiteljica Bojana Potočnik o tem, da šolstvo potrebuje korenite spremembe; via Nedelo)