Pankrti, nedonošenčki in konzervativne babice

Danes je nov dan

Še pomnite tvit nepreklicno odstopljenega ministra o nedonošenčkih in konzervativnih babicah? Če bi naključni bralec ali bralka zasledila le vsebino sporočila, bi si brez težav predstavljala, da je veliki mislec zgolj konzervativni irski stric, ki je razum pustil v "zlati sredini" 20. stoletja.

Moderne irske tete in strici preiskujejo grozno in sramotno obdobje državne zgodovine. Irski premier se je opravičil po pretresljivem poročilu preiskovalne komisije, ki je raziskovala visoko smrtnost otrok v državnih in verskih zavodih za neporočene matere med l. 1922 in 1998. Matere in njihovi otroci so bili podvrženi trpinčenju in duševnemu nasilju, v oči pa bode predvsem visoka smrtnost otrok. Skoraj 9 000 otrok, kar predstavlja 15 % vseh otrok v zavodih, je umrlo zaradi grdega ravnanja – zgolj zato, ker so bili “pankrti”.

Žalostno je, da so tisti, ki imajo polna usta besed o dobrobiti otrok in ljubezni do njih, hkrati tudi tisti konzervativni dedki in babice, ki o takih zlorabah molčijo.

