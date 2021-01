»Ne bo polne dobave cepiva, zato se bo cepljenje nekoliko zamaknilo«

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje opozarja, da bo treba zaradi zmanjšane pošiljke cepiva prilagoditi načrt cepljenja

Marija Magajne, državna sekretarka

© YouTube / STA

Cepljenje v Sloveniji se z današnjo zmanjšano pošiljko cepiva nadaljuje z drugim cepljenjem tistih, ki so bili cepljeni prvi. "Ne bo polne dobave, kot je bilo načrtovano, ampak bo približno za četrtino oziroma eno tretjino zmanjšana dobava. To pomeni, da se bo cepljenje s prvimi odmerki nekoliko zamaknilo. V tem smislu bo treba prilagoditi načrt cepljenja. Se pravi, novi začetki s prvim odmerkom se bodo za kakšen teden ali dva premaknili v februar oziroma marec," je za MMC RTV Slovenija povedala državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajne.

"Ne bo polne dobave, kot je bilo načrtovano, ampak bo približno za četrtino oziroma eno tretjino zmanjšana dobava. To pomeni, da se bo cepljenje s prvimi odmerki nekoliko zamaknilo. V tem smislu bo treba prilagoditi načrt cepljenja."



Marija Magajne,

državna sekretarka na ministrstvu za zdravje RS

Številke o okužbah in hospitaliziranih se v Sloveniji približujejo pogojem za prehod v rdečo fazo, ko se za najmlajše odprejo šole in vrtci. O tem bo odločalo tudi ustavno sodišče, saj je skupina staršev vložila ustavno pobudo za oceno ustavnosti odloka.

Kmalu naj bi bili znani tudi rezultati o tem, kako zanesljivi so hitri testi, ki jih je kupila država. Verifikacijo testov opravlja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Kot so prejšnji teden sporočili z ministrstva za zdravje, pa naj bi bili izsledki znani "v kratkem", je poročal Radio Slovenija.