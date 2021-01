»Je bil storjen zločin nad starejšim prebivalstvom, ki bi moral biti kaznovan?«

IZJAVA DNEVA

"Slovenija je tik pred tem, da glede smrti zaradi covida-19 na milijon prebivalcev v svetovnem merilu prevzame prvo mesto. Skupaj z Belgijo je tudi v absolutnem vrhu držav z najvišjim odstotkom umrlih v domovih za ostarele. Smrtnost v domovih v Belgiji od vseh umrlih za covidom-19 je 60-odstotna, v Sloveniji pa 58-odstotna in še se viša. Za tako stanje nosi končno odgovornost izključno vlada, kajti pri odločitvah o ukrepih je v rokah imela škarje in platno. Ocena je, da je zaradi malomarnosti in slabe politike v letu dni umrlo okrog tisoč ljudi več, kot bi jih, če bi bili vladni ukrepi v domovih za ostatele smiselni in ustrezni. Pojavljajo se mnenja, da je bil storjen zločin nad starejšim prebivalstvom, ki bi moral biti kaznovan in ne bi smel neopažen iti mimo."

(Kolumnist Janez Markeš, o tem, da bo Slovenija v zelo kratkem času po smrtnosti zaradi covida-19 pristala na prvem mestu na svetu; via Sobotna priloga)