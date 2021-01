»Pravica do svobode izražanja ni absolutna«

IZJAVA DNEVA

"Nič novega ni, da podjetja blokirajo ali brišejo račune uporabnikom, ki kršijo pravila. Gre za pogodbeni odnos med omrežjem in menoj, vsi ti velikani so postavili svoja pravila. Številnim, ki so šli prek meja družbeno sprejemljivega govora, so račune blokirali. Pravica do svobode izražanja je seveda izjemno pomembna temeljna človekova pravica, osnova vsake demokracije. Ampak ni absolutna. To ne pomeni, da me morajo vsi drugi poslušati, prav tako to ne pomeni, da imam jaz pravico zahtevati, da mi mora nekdo dati prostor, da bom izražala svoje mnenje."

(Nataša Pirc Musar, pravnica in dolgoletna informacijska pooblaščenka, o tem, da ni nič novega, da podjetja blokirajo ali brišejo račune uporabnikom, ki kršijo pravila; v oddaji Odbita do bita na Valu 202)