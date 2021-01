Cepljenje in covid-19: med (ne)zaupanjem in solidarnostjo

Tretji spletni glasbeno-pogovorni dogodek iz cikla STRE(A)MENJA, ki ga soorganizirata Predstavništvo Evropske komisije v Republiki Sloveniji in Pritličje

Dr. Alenka Kraigher

© Uroš Abram

Na Facebooku bo danes ob 20.00 potekal tretji spletni glasbeno-pogovorni dogodek s civilno družbo iz cikla STRE(A)MENJA, ki ga soorganizirata Predstavništvo Evropske komisije v Republiki Sloveniji in Pritličje. Tokratni pogovor nosi naslov Cepljenje in covid-19: med (ne)zaupanjem in solidarnostjo.

Varno in učinkovito cepivo proti covidu-19 predstavlja možnost trajnega izhoda iz pandemije. A hitrega prehoda v normalnost ne zagotavlja cepivo, ampak cepljenje, ki pa je soočeno z novimi in starimi izzivi. Trend zadržanosti do cepljenja se je v zadnjem letu pomnožil z novimi okoliščinami, kot so nelagodje, povezano z neznankami koronavirusa, hiter razvoj cepiv, socialne in ekonomske stiske ljudi, politizacija zdravstvene krize in dodatno zmanjšanje zaupanja v institucije ter povečan vpliv družabnih omrežij, ki omogočajo širjenje teorij zarote in dezinformacij.

O možnih strategijah za izhod iz krize zaupanja, pomenu transparentnega in verodostojnega komuniciranja, o individualizaciji in solidarnosti pri skrbi za zdravje ter vlogi znanosti v družbi dvoma bodo v pogovoru, ki ga bo moderirala Monika Weiss, govorili:

- dr. Tanja Kamin (komunikologinja, profesorica na FDV UL)

- dr. Alenka Kraigher (epidemiologinja, članica posvetovalne skupine za cepljenje pri evropskem uradu WHO (ETAGE)

- dr. Sašo Dolenc (filozof, fizik in komunikator znanosti, Kvarkadabra)

- dr. Janez Potočnik (bivši evropski komisar znanost in raziskave ter okolje, sopredsedujoči UN International Resource Panel)

- Nataša Goršek Mencin (vršilka dolžnosti vodje predstavništva Evropske komisije v Sloveniji)

Po pogovoru bo sledil nastop Ascytha, ki večinoma ustvarja mystic cloudrap, electronic, hyperpop, ambiental in clusterpop. Za vizualno podlago bo poskrbela grafična oblikovalka in vizualna umetnica Liara T’Soni.