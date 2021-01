»Oblast najbolje deluje, če so ljudje zaprti in depresivni«

IZJAVA DNEVA

"Oblast najbolje deluje, če so ljudje zaprti. In depresivni. Depresivni stari ljudje, depresivni otroci, depresivni tisti brez dela in oni, ki delajo dvakrat toliko kot prej. Kdor se spominja Poljske in Madžarske iz 70. let, ve, o čem govorim: kamor si se ozrl, ljudje, disciplinirani v prepovedi, neodzivnost, v odmik, molk, mešanico strahu pred prekrškom in sumničavosti do vsakogar. To je zaželeno obnašanje pod vsako vlado, ki je okužena z avtoritarnim virusom."

(Kolumnistka Tanja Lesničar Pučko o tem, kakšno je zaželeno obnašanje pod vlado, ki je okužena z avtoritarnim virusom; via Dnevnik)