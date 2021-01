Slovensko družinsko podjetje prejelo nagrado nemškega gospodarstva

Družinsko podjetje Lumar, vodilni slovenski proizvajalec trajnostnih montažnih objektov, je postalo prejemnik Nagrade nemškega gospodarstva 2020

Marko Lukič

© AHK Slovenija

Družinsko podjetje Lumar, vodilni slovenski proizvajalec trajnostnih montažnih objektov, je včeraj prejelo Nagrado nemškega gospodarstva 2020- Podeljuje jo Slovensko-nemška gospodarska zbornica (AHK) v sodelovanju z Veleposlaništvom Zvezne Republike Nemčije v Sloveniji in Inštitutom WISE za razvoj trajnostnega delovanja in etičnega poslovanja v rastočih gospodarstvih, katerega je IEDC – Poslovna šola Bled ustanovila skupaj s štirimi mednarodno priznanimi poslovnimi šolami, med drugim tudi s kölnsko poslovno šolo Cologne Business School. Med finalisti za nagrado sta bili še podjetji BSH Hišni aparati in Steklarna Hrastnik.

AHK Slovenija je nagrado podelila že osmič zapored. Strokovna žirija, ki so jo sestavljali dr. Bernhard Hauer (namestnik veleposlanika Zvezne republike Nemčije v Sloveniji), prof. dr. Danica Purg (predsednica IEDC-poslovne šole Bled), Rok Ramšak (generalni sekretar Svetovnega inštituta za trajnost in etiko poslovanja pri IEDC-poslovni šoli Bled), Bart Stegeman (direktor podjetja Plastika Skaza in dobitnik nagrade nemškega gospodarstva 2019), prof. dr. Rene Schmidpeter (IEDC-Poslovna šola Bled, WISE Institute in soustanovitelj M3TRIX) in Gertrud Rantzen (predsednica AHK Slovenija), je odločila, da nagrado podeli podjetju Lumar IG, ki od vseh, najbolj stremi k tehnološkemu napredku ob upoštevanju družbenih in okoljskih potreb ter spodbuja trajnostne poslovne strategije z dodano vrednostjo za podjetja in družbo, tudi v času korona krize.

"To priznanje je tudi jasen signal, da je z gospodarstvom, ki smo ga poznali nekoč - orientirano samo na dobiček, načeloma zaključeno. V ospredje prihajajo poslovni modeli, ki enakovredno obravnavajo zaposlene, kupce, okolje in dobiček, ki je temeljni pogoj, da lahko vse to tudi naredimo. V prihodnje bodo uspešna podjetja, ki bodo vse to vključila v svoje poslovne modele."



Marko Lukić,

direktor podjetja Lumar IG

"Za to eminentno priznanje smo hvaležni in nanj ponosni. Nemčija je, ne samo evropska, ampak tudi svetovna gospodarska velesila, z velikim poudarkom na trajnosti. In če je naše podjetje, ki proizvaja – ne samo pasivne in nizkoenergijske hiše, ampak tudi plus-energijske hiše prepoznano kot trajnostno naravno, tako na produktni kot tudi na vseh ostalih ravneh, je to priznanje še toliko večje. To priznanje je tudi jasen signal, da je z gospodarstvom, ki smo ga poznali nekoč - orientirano samo na dobiček, načeloma zaključeno. V ospredje prihajajo poslovni modeli, ki enakovredno obravnavajo zaposlene, kupce, okolje in dobiček, ki je temeljni pogoj, da lahko vse to tudi naredimo. V prihodnje bodo uspešna podjetja, ki bodo vse to vključila v svoje poslovne modele," je ob prejetju nagrade povedal Marko Lukić, direktor podjetja Lumar IG.

PREBERITE TUDI: