Ločitev je vedno težka

Danes je nov dan

S 1. januarjem je Združeno kraljestvo dokončno izstopilo iz Evropske unije, v veljavo pa je stopil sporazum z EU, ki ureja prihodnje odnose in prinaša številne spremembe za ljudi in gospodarstvo.

Zakonodaja je prizadela predvsem podjetja, ki so morala hitro prilagoditi poslovanje. Zapletena birokracija, zastoji na mejah, pomanjkanje zalog in dodatni stroški pa so le nekatera področja, ki povzročajo preglavice. Posledice bodo čutili tudi posamezniki, saj se med drugim spreminjajo pravila pri prostem pretoku ljudi in študiju v tujini, pa tudi pri tako banalnih opravilih, kot je uživanje sendvičev.

BDP Združenega kraljestva naj bi bil zaradi brexita za okoli 4 % manjši, negativne učinke pa bo občutila tudi EU. Zato se zdi, da izstop ne prinaša zmagovalcev – Britanci ne bodo občutili večine koristi, ki so jih obljubljali podporniki brexita, v času, ko bi morali spodbujati solidarnost, enotnost in medsebojno sodelovanje, pa bomo vsi še bolj razdvojeni.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.