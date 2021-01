Interpelacija še enega ministra Janševe vlade: »Cigler Kralj mora oditi«

Minister za delo se bo moral zagovarjati zaradi dodelitve 130.000 evrov Zavodu Iskreni

Minister za delo Janez Cigler Kralj, nekdaj luciden pisec na portalu Iskreni.net

© arhiv Mladine

Po neuradnih informacijah se bo moral minister za delo Janez Cigler Kralj zaradi dodelitve sredstev Zavodu Iskreni zagovarjati tudi na interpelaciji. Spisali naj bi jo v LMŠ in jo že poslali v usklajevanje več opozicijskim strankam. Prvak stranke Marjan Šarec je na Twitterju zapisal, da gre za "kapljo čez rob", opozicija pa je dolžna ukrepati. To bo že četrta interpelacija v mandatu tretje Janševe vlade.

"Financiranje lastnega zavoda, ki je proti cepljenju, je kaplja čez rob. Ne glede na konstruktivno nezaupnico (ki ostaja naša prioriteta), je opozicija dolžna ukrepati v takšnem primeru. Minister mora oditi. Da o stanju v domovih starejših niti ne govorimo," je Šarec navedel na Twitterju.

Med številnimi članki, objavljenimi na spletnem portalu Iskreni.net, smo lahko brali, da je homoseksualnost bolezen, ki se je lahko rešimo z zdravljenjem, in članke o tem, kakšne bi morale biti »prave družine«. Na portalu je pred leti svoje zapise delil tudi Janez Cigler Kralj.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je namreč lansko poletje objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije. Namen je bil podpreti projekte, ki bodo zagotavljali inovativne pristope za naslavljanje in odpravljanje socialnih stisk, v katerih so se znašle ranljive skupine zaradi epidemije. Na razpisu so ob drugih izbrali tudi Zavod Iskreni, Zavod za kulturo življenja.

Na javni razpis za sofinanciranje projektov, namenjenih pomoči najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije covid-19 in zmanjševanju njenih posledic, ki je potekal prek ministrstva za delo in je razporejal sredstva Evropskega socialnega sklada, je bilo prijavljenih 135 različnih projektov. Od teh jih je 17 prejelo sredstva, med njimi pa je kar 6 prejemnikov s konservativnimi, krščanskimi ozadji. Zagotovo najbolj bode v oči Zavod Iskreni, ki je prek razpisa prejel najvišjo možno višino sredstev, torej 130.000 evrov.

V LMŠ, SD, Levici in SAB so že v torek zahtevali sklic nujne seje odbora DZ za delo, na kateri bi obravnavali sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam zaradi epidemije covida-19, še zlasti projektov Zavoda Iskreni, ki je po njihovi oceni sporno. V Levici in SAB so danes tudi zahtevali ministrov odstop. LMŠ, SD, Levica in SAB so kritične tako do povezav ministra z zavodom kot izvedbe javnega razpisa, na katerih je dobil sredstva, in dejavnosti zavoda.

A so šli v LMŠ še korak dlje in spisali tudi interpelacijo. Pred vložitvijo jo bodo poskusili uskladiti še z nekaterimi drugimi opozicijskimi poslanskimi skupinami. Interpelacijo sicer lahko vloži najmanj deset poslancev.

