Zavod Iskreni na javnem razpisu prejel 130.000 evrov

Denar za iskrene

Minister za delo Janez Cigler Kralj, nekdaj luciden pisec na portalu Iskreni.net

Na javni razpis za sofinanciranje projektov, namenjenih pomoči najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije covid-19 in zmanjševanju njenih posledic, ki je potekal prek ministrstva za delo in je razporejal sredstva Evropskega socialnega sklada, je bilo prijavljenih 135 različnih projektov. Od teh jih je 17 prejelo sredstva, med njimi pa je kar 6 prejemnikov s konservativnimi, krščanskimi ozadji. Zagotovo najbolj bode v oči Zavod Iskreni, ki je prek razpisa prejel najvišjo možno višino sredstev, torej 130.000 evrov.

Med ključnimi cilji razpisa je navedeno, da je ta »usmerjen v spodbujanje socialne vključenosti in opolnomočenje, in sicer s pomočjo različnih pristopov, ki ranljive skupine vključujejo v razvijanje novih pristopov za lažjo obravnavo njihovih potreb zaradi epidemije«. Cilj javnega razpisa naj bi bilo tako tudi »spodbujanje socialne vključenosti oseb iz ciljne skupine ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji«.

A zavod Iskreni ima bogato zgodovino nestrpnosti. Zelo dejavni so bili kot nasprotniki sprejema družinskega zakonika, njihove kampanje pa stigmatizirajo tudi posameznice, ki se odločijo za splav.

Med številnimi članki, objavljenimi na njihovem spletnem portalu Iskreni.net, smo lahko tako brali, da je homoseksualnost bolezen, ki se je lahko rešimo z zdravljenjem, in članke o tem, kakšne bi morale biti »prave družine« – heteronormativne, se razume. Zanimivo je tudi, da je na portalu pred leti svoje zapise delil celo sam minister za delo Janez Cigler Kralj.

Na zavodu Iskreni odgovarjajo, da so prijavili »zelo kompleksen projekt, s katerim odpravljamo posledice stisk, ki jih je prinesla epidemija covid-19«. Njihove zakonske in družinske terapevtke in terapevti naj bi se že od minule jeseni 2020 posvečali predvsem ranljivim skupinam, ki jih je epidemija najbolj prizadela. »Pripravljamo številne delavnice, video in tekstovne vsebine z namenom lajšanja stisk. Zavod Iskreni je ena od najmočnejših družinskih organizacij, ki se trudi odgovarjati predvsem na realne potrebe in stiske, s katerimi se ljudje srečujejo.« Poudarjajo, da so v zadnjih 7 letih vse svoje programe financirali izključno s prispevki ljudi in donatorjev. »Pred nekaj dnevi smo zato s presenečenjem in veseljem sprejeli novico, da je ministrstvo po dolgih letih končno podprlo tudi en projekt nevladne organizacije, ki se sicer že 15 let posveča odpravi in lajšanju stisk mladih, zakoncev, staršev in družin,« so povedali.

Zavodu so sicer v preteklosti že očitali nepravilnosti pri uporabi proračunskih sredstev. Pred leti, v času druge Janševe vlade, so bili pod takratnim ministrom za delo, Andrejem Vizjakom, izbrani na razpisu za vzpostavitev družinskega centra. Nadzor nad projektom v kasnejši vladi je nato leta 2013 pokazal kup nepravilnosti: Iskreni niso uspeli dokazati, da so projekt izvajali brezplačno, iz razpisnih sredstev pa naj bi izplačevali plačo enemu izmed redno zaposlenih na zavodu. Država naj bi isti projekt financirala celo večkrat – poleg 15 tisoč evrov so na dveh drugih razpisih ministrstva za izobraževanje skupaj prejeli še dodatnih 38 tisoč evrov.