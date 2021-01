Janša bo moral kmalu razpisati predčasne volitve

Premier se počasi bliža meji, ko bo samemu sebi moral predlagati, da odstopi

»V vseh državah, kjer zaupanje v vlado pade pod 25 odstotkov, in v Sloveniji je to že nekaj mesecev, bi razpisali predčasne volitve,« je Janša dejal decembra 2010, ko je kot opozicijski voditelj začel dvomiti o legitimnosti Pahorjeve vlade. Takrat je SDS ustanovila vlado v senci, pisala alternativni program in delala vse to, kar zdaj očita opoziciji znotraj KUL-a, da ne bi smela početi.

OBqaBmKGUOk

Potem je prišlo leta 2012. Zgodba se je ponovila, je ugotavljal Borut Mekina v Mladini, podpora Janševi drugi vladi je bila v drugi polovici leta 2012 nekaj mesecev manj kot 25-odstotna, v oktobru tega leta pa je javnomnenjskih raziskavah znašala le še od 18 do 21 odstotkov.

No, leta 2021 se zgodovina že spet ponavlja: znova je na oblasti Janša in spet mu je padla podpora, kot je ugotavljala Ninamedia ta mesec, na okoli 29 odstotkov:

Trend izgubljanja je značilen tudi za vlado Janeza Janše, ki ima v prvem merjenju Vox populi v letošnjem letu najnižjo podporo doslej. Njeno delo kot neuspešno ocenjuje več kot 60 odstotkov vprašanih, kot uspešno pa jo ocenjuje le še 29 odstotkov.

Nekaj boljše rezultate je nazadnje izmerila Mediana, delo vlade po zadnjem merjenju podpira 31,5 odstotka vprašanih, a so številke nižje iz tedna v teden.

Vse to pomeni, da se Janša počasi bliža meji, ko bo samemu sebi moral predlagati, da odstopi. No, če ne bi imel tolikšne kartoteke neverodostojnosti in bi mu smeli verjeti.

**Članek je bil prvotno objavljen na spletnem portalu IN MEDIA RES**