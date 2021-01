Pandemija lakote

Deloma zaradi pandemije, mnogo bolj pa zaradi političnih odločitev in konfliktov, na svetu narašča število ljudi, ki nimajo dostopa do hrane. Najhuje je v Jemnu, kjer lakota uradno še ni razglašena, čeprav se situacija tam slabša že leta; po poročanjih gre za najhujše pomanjkanje hrane v zadnjih desetletjih.

Razglasitev lakote ne pomeni le dejanske humanitarne katastrofe z vsemi posledicami, ki jih ta prinaša, temveč tudi sramoten spomenik politični motivaciji, ki je to katastrofo povzorčila. Med Trumpovimi političnimi dejanji je zavrženih nešteto, njegova obsedenost s Savdsko Arabijo in njihovim orožjem pa je v zadnjih tednih njegovega mandata humanitarno katastrofo v Jemnu le še poglobila.

Upravičeno je tako vsa pozornost na novem predsedniku ZDA, domnevno najvplivnejši izvoljeni funkciji na svetu. Obljube in pričakovanja so velika, čaka pa ga tudi popravljanje napak predhodnikov. Vojno v Jemnu je začel Obama, podžigal Trump in čas je, da jo Biden enkrat za vselej zaključi.

