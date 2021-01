Pravna mreža, ki bo varovala demokracijo v Sloveniji

Ustanoviteljice mreže so nevladne organizacije in posamezniki, ki združujejo pravno in zagovorniško znanje na področju spodbujanja k učinkovitejšem varstvu človekovih pravic in demokracije

Miroljubno protestno polaganje stopal lani pred parlamentom. Policija je legitimirala zgolj tiste, ki so »izrazili svoje mnenje«, preostale je pustila pri miru. Zdravstveni inšpektorat je dobil 65 prijav. Kdor protestira, je kaznovan. (22. aprila 2020)

© Borut Krajnc

Nesorazmerno visoke globe zaradi javnega udejstvovanja, kazenske in odškodninske tožbe z namenom ustrahovanja in omejevanja kritike, pritiski na medije in civilno družbo, grožnje in kaznovanje javnih uslužbencev, ki se odločijo spregovoriti, predstavljajo grobo zlorabo prava. Zato so se štiri nevladne organizacije in zaskrbljeni posamezniki povezali v pobudo Pravna mreža za varstvo demokracije, ki združuje spletno platformo Pravna mreža in mrežo visoko usposobljenih pravnikov in odvetniških pisarn.

"Mreža bo posameznikom_cam ter organizacijam, ki se zaradi nenasilnega javnega delovanja znajdejo v postopkih, zagotavljala podporo pri uporabi pravnih sredstev za izpodbijanje postopkov in praks, ki so nezakoniti, protiustavni in nedemokratični. Demokratično, odprto, svobodno in solidarno družbo bomo varovali tudi s pravnimi mnenji, stališči in pozivi," so zapisali v sporočilu za javnost.

"Nekaj je bilo treba storiti. Preko informativne spletne strani in mreže pravnikov in odvetnikov s pravnim znanjem varujemo demokratično, odprto, svobodno in solidarno družbo."



Dr. Barbara Rajgelj,

pravnica in aktivistka

Ob uradnem začetku delovanja mreže so objavili tudi javni poziv vrhovnemu državnemu tožilstvu, da vloži vse napore v vložitev zahteve za varstvo zakonitosti zoper pravnomočne odločbe o prekrških, ki so bile izdane na podlagi neveljavnih predpisov.

"Ustanoviteljice mreže smo nevladne organizacije in posamezniki, ki združujemo pravno in zagovorniško znanje na področju spodbujanja k učinkovitejšem varstvu človekovih pravic in demokracije: Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (PIC), Zavod za kulturo raznolikosti (OPEN),Danes je nov dan- Inštitut za druga vprašanja (DJND) in Amnesty International Slovenija (AIS)," so zapisali v predstavitvi.

Zaščitni znak Pravne mreže

© pravna-mreza.si

Mrežo je mogoče tudi finančno podpreti z donacijami na spletni strani, kar bo mreži omogočilo trajnostno delovanje.

"Nekaj je bilo treba storiti. Preko informativne spletne strani in mreže pravnikov in odvetnikov s pravnim znanjem varujemo demokratično, odprto, svobodno in solidarno družbo," je na Facebooku zapisala pravnica in aktivistka dr. Barbara Rajgelj.