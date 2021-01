Po Trumpu Trump

Trumpovega fašizma ne bi bilo brez podpore, donacij in molka ameriških korporacij in brendov, ki se mu zdaj množično odpovedujejo

Ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg na obisku pri Donaldu Trumpu leta 2019

© Twitter Donalda Trumpa

Trump je ustvaril privržence, ki izgledajo kot sekta – kot verski fanatiki, ki so pripravljeni zanj umreti. Kar pa ne preseneča – tudi sam je bolj kot na ameriškega predsednika spominjal na voditelja sekte, ki od svojih vernikov pričakuje natanko to: da bodo zanj umrli. Ustvaril je svoje ljudstvo – in tega ljudstva noče deliti z drugimi. To je njegovo ljudstvo. To je njegova lastnina. Z njo lahko počne, kar hoče. Če hoče, lahko svoje ljudstvo pošlje nad Kapitol. Če hoče, ga lahko uniči, pokoplje, pogubi.