Zmeda pri cepljenju splošne populacije

Nepregledna čakalna vrsta

V resnici se je zgodilo nekaj drugega, kot se je zdelo na začetku.Težave s cepljenjem niso povezane z dvomi o varnosti cepiva, pač pa s slabo organizacijo in zmedo pri načrtovanju (na fotografiji cepljenje v Ljubljani)

© Borut Krajnc

Do organiziranega cepljenja ljudi, ki ne spadajo v nobeno od prednostnih skupin prebivalstva, bo preteklo še nekaj mesecev. Dostopnost cepiva je za zdaj zaradi težav pri povečevanju proizvodnje in zamudah pri postopkih odobritve slabša, kot bi si želeli in smo pričakovali.