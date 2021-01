Danes ob 18.00 protest Metelkove za solidarnost z Rogom

Uporabniki Metelkove opozarjajo, da je boj proti rušenju Roga tudi boj proti teptanju človekovih pravic in boj za solidarnost

Rušenje AT Rog

© Črt Piksi

Solidarnost z Rogom so včeraj izrazili v AKC Metelkova mesto. Kot so zapisali, se Mestna občina Ljubljana (Mol) "oklepa logično nesmiselnega termina 'zasebna lastnina', ki koristi le finančni in politični eliti". Prostori Avtonomne tovarne Rog "ne morejo in ne smejo biti označeni kot zasebna lastnina, saj so v lasti Mol, se pravi v lasti vseh meščanov in so javno dobro". Danes ob 18. uri je na Prešernovem trgu v Ljubljani zato napovedan protestni shod.

"Avtonomna tovarna Rog to javno dobro s svojim nepretrganim petnajstletnim delovanjem tudi udejanja in to v pravem pomenu javnega interesa: solidarnostno, skupnostno, na nehierarhični osnovi. Kot ključno prizorišče prav tistih javnih vsebin, ki jih mesto najbolj pogreša," so zapisali v sporočilu za javnost.

"Namesto, da bi skrbel za dobrobit svojih občanov, Mol avtonomne prostore, ki so temelj humanističnega razvoja, žive kulture in umetnosti ter človekovih pravic, uničuje. Namesto da bi podpiral kulturo in odprtost, s katerima se tako hvali, ruši in pretepa," pravijo v AKC Metelkova.

"Pod pretvezo izgradnje in obnove novega Centra Rog, MOL delovanje umetniških, kulturnih, aktivističnih in družabnih prostorov, prostorov v javno dobro, podira. Začel je z rušenjem Socialnega centra Rog, pomembnega prostora kritične misli in povezovanja, ki je namenjen delovanju neformalnih političnih iniciativ ter družbenih gibanj."

Pod pretvezo izgradnje in obnove novega Centra Rog, MOL delovanje umetniških, kulturnih, aktivističnih in družabnih prostorov, prostorov v javno dobro, podira. Začel je z rušenjem Socialnega centra Rog, pomembnega prostora kritične misli in povezovanja, ki je namenjen delovanju neformalnih političnih iniciativ ter družbenih gibanj.

"Zato, Mol, stran od naše sestre, Avtonomne Tovarne Rog! Z njo nas povezujejo tesne vezi, prijateljstva, mnoga dolgoletna sodelovanja, dialogi in projekti. Njihov boj je tudi naš boj: skupen boj proti institucionalizaciji sistemskega nasilja proti vsem, ki si drznejo razmišljati in delovati sveže, drugače, kritično, je boj vseh, ki se nahajajo na obrobju. Je boj proti poskusu izbrisa redkih prostorov avtonomije, boj proti teptanju človekovih pravic in boj za solidarnost," so še dodali.