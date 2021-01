»V Nemčiji in Avstriji je stopnja zaupanja med oblastjo in državljani bistveno večja kot pri nas«

IZJAVA DNEVA

"Če bi že iskali razloge, po čem se razlikujemo, lahko rečem, da po nizki stopnji zaupanja v oblast. Ta narekuje ukrepe, ki dostikrat niso utemeljeni v tem, kar ugotavlja in priporoča stroka. Prepogosto se tudi spreminjajo, zato jim težko sledimo. Slabše nam gre tudi zato, ker za temi ukrepi ni empatije, ni povabila k višji stopnji medsebojne solidarnosti, ki smo ji zavezani, ker je tudi nevarnost skupna. "

"Pri skoraj vseh zapovedih gre, razumljivo, tudi za poseg v naše osebne pravice. Bolj ko je ta poseg globok, večje zaupanje morajo uživati tisti, ki o takih ukrepih odločajo. To bi morda lahko bila razlaga, zakaj je pri nas drugače kot drugod. V Nemčiji in Avstriji je stopnja zaupanja in zavezništva med oblastjo in državljani bistveno večja kot pri nas."

(Milan Kučan, nekdanji predsednik republike, o tem, zakaj pri nas ukrepi za zajezitev epidemije ne delujejo tako kot v drugih državah; v intervjuju za revijo Zarja Jana)