FOTOGALERIJA: Protest za Rog

Protestniki so s transparenti sporočili, da morata kapital in Mestna občina Ljubljana dati "prste stran" od avtonomnih prostorov

Nasprotniki rušenja nekdanje tovarne Rog in izselitve uporabnikov iz poslopja so se včeraj zbrali na protestu na Prešernovem trgu, nato pa so odšli do mestne hiše in Roga. Z vzkliki in napisi so sporočili, da so proti diktaturi kapitala in da Roga ne dajo za gradbeno jamo. Policija je pri varovanju uporabila solzivec.

Protesta se je po nekaterih ocenah udeležilo nekaj sto ljudi. S transparenti so sporočili, da morata kapital in Mestna občina Ljubljana dati "prste stran" od avtonomnih prostorov. "Napad na Rog" pa razumejo kot napad nanje.

Zavzeli so se proti socialnemu čiščenju mesta, in pristojnim z vzkliki sporočili, da so ulice od ljudi, oni pa, da so jezni.

Protest je varovala tudi policija, ki je protestnikom preprečila prehod po nekaterih ulicah. Nekaj protestnikov je tudi popisala in na Trubarjevi ulici pred Rogom, kjer so se nazadnje ustavili, uporabila solzivec.