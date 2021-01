»To, da ne morete na smučanje, ni nič hudega«

IZJAVA DNEVA

"Staršem zmeraj rečem: otroci bodo vzdržali zelo veliko, če boste vi na mestu in če jim boste dali pravo in pošteno informacijo. To, da ne morete na morje, na smučanje, ni nič hudega. Saj so pred nami še leta. Glavno sporočilo mora biti, da smo kot družina skupaj v vsem, povezani, nihče ni sam s svojimi skrbmi. Ja, zdaj je mama res ostala brez zaposlitve, kar ni dobro, a tudi konec sveta ni. Bomo skupaj pogledali, kje lahko zmanjšamo stroške, kako se bomo organizirali po novem, slej ko prej se bo našla druga služba. Sporočilo mora biti kolikor se le da pozitivno. Nikakor ne sme iti v to smer, da bi se otrok začel spraševati, ali ne nosi tudi on krivde za to. Otroci izredno veliko prenesejo, če so v varnem okolju, kjer velja: Skupaj bomo zmogli."

(Žarko Trušnovec, psiholog v osnovni šoli v Tolminu, gorski reševalec, alpinist, o tistih otrocih, katerih starši se v tej situaciji niso znali ali zmogli pomiriti; v intervjuju za časnik Večer)