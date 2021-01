»Zoran Janković je molčal deset mesecev«

IZJAVA DNEVA

"Najbolje je molčati. Pogledati stran. In si misliti svoje. To je osnovna drža tega časa. Dokler ne bodo v vse nas montirali čipov, ki bodo brali naše misli, smo na varni strani zgodovine. Sicer so v zgodovini takšna molčanja pripeljala do tragedij, ki pa imajo vedno opravičilo. Saj nismo vedeli, da je tako hudo. Saj so si malo tudi zaslužili. So izzivali ali kako drugače nagajali."

"Dokler ne pridejo po vas, bodite lepo tiho. Molk je zlato. Zoran Janković je molčal deset mesecev. In tudi v torek, ko se je začela rušiti simbolna brazgotina, alternativna jazbina, skvotersko zatočišče in v nekem idealističnem smislu avtonomna cona neprilagojenih, je bil tiho. Namesto njega so govorili varnostniki in policaji. Ne policaji, temveč oklepniki. Ervin Hladnik - Milharčič jih je imenoval s pravim imenom: policija v viteški opremi."

(Kolumnist Leon Magdalenc, o tem, da je najbolje močati in si misliti svoje; tiho je bil tudi Zoran Jankovič, ko so rušili Rog, namesto njega pa so govorili varnostniki in policaji; via Dnevnik)