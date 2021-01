VIDEO: Pomoč dijakom, ki se soočajo z depresijo v času ukrepov za zajezitev epidemije

Gimnazija Kranj kot prva z Dnevom za mentalno zdravje

Skupina dijakov Gimnazije Kranj je, zaradi slabega psihičnega zdravja gimnazijcev, organizirala projekt Dan ZaMe. Kot so navedli, želijo s tem priskočiti na pomoč vsem dijakom, ki se trenutno zaradi posledic ukrepov za zajezitev epidemije soočajo z depresijo, anksioznostjo in podobnimi težavami. Za dijake so ob tem posnetli tudi video vabilo, ki si ga lahko ogledate na tej spletni povezavi oziroma spodaj.

"Smo prva šola v Sloveniji, ki bo izvedla tak dogodek. Naš cilj ni samo poskrbeti za naše dijake, vendar tudi spodbuditi ostale šole, da nam sledijo, ukrepajo in priskočijo na pomoč tudi svojim," so zapisali v sporočilu za javnost.

Dijaki Gimnazije Kranj

"Ker je bilo v mesecu decembru opaženo izrazito poslabšanje mentalnega zdravja dijakov, se je dijaška skupnost Gimnazije Kranj odločila organizirati dan alternativnega pouka. S tem se je pojavila prvotna ideja Dneva ZaMe oziroma Dneva za mentalno zdravje, namen katerega je osvestiti dijake o pomenu mentalnega zdravja in zmanjšati družbeno stigmo," so dodali.

S pomočjo profesoric in socialnih delavk je skupina dijakov organizirala vrsto predavanj in delavnic v zvezi z duševnimi težavami in stiskami v času epidemije, katera bodo izvajali priznani strokovnjaki, kot so Jani Prgić, Matej Tušak in Tristan Rigler.

Dogodek bo potekal v torek, 26. januarja, od 7:45 do 12:55.

GEdAbEjdvuY