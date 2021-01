»Pospešek okužb bi najbrž lahko ustavili samo s popolnim zaprtjem«

IZJAVA DNEVA

"Ocene o večji kužnosti tega seva so bile za zdaj dobljene samo na podlagi epidemioloških podatkov, kar bi bilo lahko tudi posledice večjega širjenja zaradi večjega števila stikov ali zaradi več superraznašalcev. Zadnje ocene na podlagi analize velikega števila pacientov kažejo, da naj bi se ta sev širil, denimo, 35 odstotkov hitreje, kar morda zveni malo, a lahko pomeni bistveno razliko med umirjanjem epidemije in velikim porastom. Posebej za okolja, kot je slovensko, ko že dlje časa stagniramo na visokem nivoju okužb oziroma se le-te v zadnjem času zelo počasi znižujejo, bi pospešek okužb eksponentno povečal širjenje in bi ga najbrž lahko ustavili samo s popolnim zaprtjem, kot so ukrepali v Veliki Britaniji ter na Irskem, kjer se je število okužbi hitro zmanjšalo."

(Prof. dr. Roman Jerala, vodja laboratorija za biotehnologijo na Kemijskem inštitutu, o tem, da je Evropa morda na pragu "druge pandemije", tokrat novih, bolj agresivnih in kužnih sevov koronavirusa; v intervjuju za Delo)