Biden omilil sankcije Trumpove vlade proti upornikom v Jemnu

Združeni narodi so Trumpove sankcije kritizirali, ker bodo poslabšale že tako katastrofalen humanitarni položaj v Jemnu

Aden, Jemen

© Wikimedia Commons

Včeraj je vlada predsednika ZDA Joeja Bidna nekoliko omilila sankcije, ki jih je tik pred odhodom proti hutijskim upornikom v Jemnu uvedla vlada bivšega predsednika Donalda Trumpa. Združeni narodi (ZN) so sankcije kritizirali, ker bodo poslabšale že tako katastrofalen humanitarni položaj v Jemnu.

Trumpova vlada je hutijske upornike razglasila za teroristično organizacijo in uvedla sankcije, ki so začele veljati 19. januarja. Bidnova vlada je za nekatere transakcije s Hutiji uvedla začasne izjeme, ki trajajo do 26. februarja. Hutiji sicer tudi za novo vlado ostajajo opredeljeni kot teroristična organizacija.

lHle5Z1XY9U

Humanitarne organizacije in ZN so po ukrepu Trumpove vlade nemudoma opozorili, da se s tem onemogoča dostava humanitarne pomoči in prebivalci Jemna bodo trpeli še hujšo lakoto kot doslej, ko so izpostavljeni zračnim napadom držav pod vodstvom Savdske Arabije. Hutijske upornike, ki so prevzeli oblast v pretežnem delu Jemna, podpira Iran, glavni tekmec Savdske Arabije v regiji.

0afqOQ9s8Hw

Vojna, ki traja že šest let, odkar so Hutijci zasedli sever Jemna in prestolnico Sano, je uničila državo, pri tem pa je umrlo že več kot 112.000 ljudi. Večina od 30 milijonov prebivalcev Jemna je odvisna od tuje pomoči v hrani in drugih potrebščinah. Trenutno se s hudo lakoto sooča 13,5 milijona prebivalcev države.

PREBERITE TUDI: