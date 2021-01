Nova Janševa metla?

IZJAVA DNEVA

"Grah Whatmough ni eden od Janševih vojščakov in morda celo iskreno misli, kot je navada pri kadrih SMC, da se bo Janševi hegemoniji spretno izognil. Vendar je premier, ki RTV Slovenija dojema kot zasebni fevd, takoj po glasovanju 'označil teritorij'. Na navedbe v televizijskem Dnevniku, ki so bile do Janše kritične, se je odzval s pripombo, da upa, da bo 'nova metla' popravila lažnivo poročanje."

"Nobeno kosilo ni zastonj," se je glasilo prvo zasebno sporočilo, ki je prišlo iz RTV-hiše po izvolitvi. Ni nujno, da se je bodoči generalni direktor, ki bo vodenje hiše prevzel konec aprila, pred izvolitvijo natančno dogovoril s političnimi botri, kaj bo postoril v njihovem interesu, koga bo imenoval in koga zamenjal. Dovolj je, da so mu ali mu še bodo dali vedeti, kdo ga je izvolil."

(Novinar Uroš Škerl Kramberger, o tem, ko je bil za novega generalnega direktorja imenovan kandidat SMC in Janševe koalicije, dosedanji predsednik nadzornega sveta RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough; via Dnevnik)