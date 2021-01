New York Times: »Populistični voditelj Janša začel kulturno vojno«

Še ena slaba reklama za Slovenijo

Naslov članka v New York Timesu

© New York Times

Populistični voditelj začel kulturno vojno, začenši z muzeji. Tako je naslov članka v današnjem uglednem ameriškem časniku The New York Times, v katerem novinar Alex Marshall opisuje, kako je Janševa vlada zamenjala direktorje številnih pomembnih ustanov. V članku Marshall Janšo primerja z zdaj že nekdanjim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom ter opozarja, da je slovenski premier znan po napadih na politične nasprotnike in medije prek spleta.

Marshall v New York Timesu izpostavlja, da je Janševa naslednja tarča kultura. "V zadnjih desetih mesecih je Janševa vlada zamenjala direktorje slovenskih najpomembnejših muzejev, kot so Narodni muzej, Muzej sodobne zgodovine in Moderna galerija," piše v članku.

V zapisu je ameriški novinar pridobil celo odziv službe za odnose z javnostmi na ministrstvu za kulturo Mitje Iršiča, ki je zatrdil, da nastavljeni novi direktorji niso "politični", temveč "verodostojni kandidati", izbrani na razpisu.

V ameriškem časniku so se obregnili tudi ob Janšev Muzej slovenske osamosvojitve, ki ga kritiki označujejo za propagandno institucijo. Iršič je za New York Times zanikal tudi to in dodal, da gre za "praznovanje svobode", ki ni povezano z nobeno politično ideologijo. "Obtožbe političnega vmešavanja vedno priplavajo na površje, ko je na oblasti desna vlada," je dodaj Iršič.

Marshall v članku popiše vse zaskrbljujoče pokazatelje Janševe "kulturne vojne" , tudi izbris raperja Zlatka, ki je za New York Times v telefonskem pogovoru dejal, da se je njegov status spremenil, ko se je pričel pojavljati na protivladnih protestih.

New York Times obsežno popiše tudi akcijo, v kateri se je beseda "SRAMOTA" pojavila pred institucijami, ki so bile deležne političnega posega Janševe vlade, obenem pa Marshall Janševe avtoritarne prijeme primerja s tistimi na Poljskem in Madžarskem. Ob tem pa poudari, da imajo na Poljskem in Madžarskem populistične stranke večino, v Sloveniji pa ima Janševa vlada krhko koalicijo, ki vključuje tudi levo-sredinsko stranko.

Celoten članek si lahko v izvirniku preberet na tej spletni povezavi: A Populist Leader Kicks Off a Culture War, Starting in Museums >>