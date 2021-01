»Če bi bile razmere normalne, Karla Erjavca ne bi podprl«

IZJAVA DNEVA

"Bom zelo iskreno povedal. Če bi bile razmere normalne, Karla Erjavca ne bi podprl, ker bi rekel, da mandatarstvo pripada nam kot stranki z največ poslanci v opoziciji. Ampak tega nisem nikoli zahteval, ker ne želim poslušati, kako je moj ego kriv, da se ne moremo sestaviti. Zato sem se odrekel funkciji mandatarja. Ker je bil Erjavec sprejemljiv za vse druge in ker je, odkar se je vrnil, ko so ga njegovi prosili, ker drugega pač nimajo in bi se mu morali zahvaliti, naredil vse, kar je rekel, smo ga podprli. V tej vladi ne bo bistveno, kdo bo mandatar, saj bo to prehodna vlada. V bistvu pa je glede na število poslancev, ki jih ima, Erjavec tehnični mandatar s politično podporo."

(Marjan Šarec, predsednik LMŠ, o tem, da se je odrekel funkciji mandatarja, ker razmere niso normalne; via Večer)