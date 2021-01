Naslovnica jutrišnje Mladine: KORONSKI DODATKI

Zakaj so izbrani javni uslužbenci prejeli vsak po več tisoč evrov dodatkov zaradi epidemije?

Jutri izide nova Mladina! Naslovnico sta zakrivila nagrajenec Prešernovega sklada in naš hišni karikaturist Tomaž Lavrič (ilustracija) in Damjan Ilić (oblikovanje). V 4. letošnji številki si boste lahko v naslovni temi (KORONSKI DODATKI) prebrali o tem, zakaj so izbrani javni uslužbenci prejeli vsak po več tisoč evrov dodatkov zaradi epidemije. #Mladina4

