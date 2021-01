Usodna nesposobnost

Dogajanje po domovih za starejše med epidemijo covid-19 ne pušča dvoma, da je minister Janez Cigler Kralj odgovoren za tragično bilanco

Minister Janez Cigler Kralj pravi, da je tarča interpelacije, ker je kristjan

© Borut Krajnc

Bilo je 18. oktobra 2020 – prav na ta dan je Janez Janša z besedami »najprej so življenja« napovedal razglasitev drugega vala epidemije covid-19 –, ko je minister za delo Janez Cigler Kralj v enem izmed svojih številnih intervjujev zatrdil: »Domovi za starejše oziroma, bom raje govoril o vseh socialnovarstvenih zavodih, so drugi val zagotovo pričakali precej bolj pripravljeni, a tudi v drugačnih okoliščinah.« Razlogov za paniko ni, je v svoji gostobesedni in sladki maniri zatrdil minister, država se je iz prvega vala naučila, kako obvarovati stanovalce domov za starejše, in to s kar »najpreprostejšimi ukrepi, kot so nošenje mask, umivanje rok, nerokovanje in distanca, lahko širjenje virusa v veliki meri preprečimo, zaustavimo ali vsaj upočasnimo.«