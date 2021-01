Lahovnik: Vse je super (?)

Glavni vladni ekonomski svetovalec trdi, da je Slovenija v zadnji krizi zmagovalka

Matej Lahovnik, vodja vladne skupine za pripravo svežnjev protikoronskih ukrepov

© Nebojša Tejič, STA

Matej Lahovnik je v torek zvečer nastopil v oddaji Odmevi na TV Slovenija in v njej govoril o osmem in devetem protikoronskem svežnju, pred tem pa je ocenil učinkovitost dosedanjih ukrepov. Rekel je, da pri nas ukrepi delujejo, »Slovenija je med tistimi državami EU in evroobmočja, kjer se je nezaposlenost najmanj povečala v tej krizi, BDP pa najmanj padel«.