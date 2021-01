Revirni gozdar: 5348 evrov dodatka zaradi epidemije

Virus ne počiva, staknete ga lahko tudi pri delu na svežem zraku

Pozor! Tudi vetrc v gozdu je lahko nevaren

Institucija, v kateri so novembra, če ne štejemo zdravstva, socialnega varstva in policije, izplačali največ dodatkov zaradi epidemije, je Zavod za gozdove Slovenije. V njem so zaposleni predvsem gozdni delavci, revirni gozdarji, ki večino nalog izvajajo na terenu. Dejansko delajo na svežem zraku, zaradi česar je še toliko presenetljiveje, da so v zavodu 12. novembra 794 zaposlenim v povprečju izplačali 1501 evro dodatka za delo v tveganih razmerah v času epidemije. Gre za povprečje, nekateri zaposleni so dobili veliko višja izplačila. Rekorder, vodja brežiške enote zavoda, je denimo dobil 5348,42 evra dodatka zaradi epidemije, vodja sektorja Centralna enota na sedežu zavoda je prejel 4363,91 evra dodatka, vodja območne enote Maribor pa 3959,70 evra. Skupen znesek izplačila zaposlenim je znašal več kot milijon evrov.