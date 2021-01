S ponaredkom nad Galeta

Kdo vse je žvižgača poskušal prikazati kot kriminalca?

Državni sovražnik št. 1 Ivan Gale

© Tone Stojko

Požareport je minuli teden objavil novico z bombastičnim naslovom: »EKSKLUZIVNO, DOKUMENTI: IVAN GALE VZEL PODKUPNINO – 6 TISOČ EVROV. ON PA TRDI: NISEM PREJEL PODKUPNINE.« Kaj več od naslova v novici ni bilo.

Publicist Bojan Požar je objavil ponaredek. Že na prvi pogled je bila zgodba smešna: žvižgač in nekdanji vodja skupnih služb na zavodu za blagovne rezerve Ivan Gale naj bi bil 15. aprila lani lastnoročno podpisal papir, na katerem potrjuje prejem podkupnine. Kateri resni kriminalec pa bi podpisal izjavo, da je vzel podkupnino?

Filozof Boris Vezjak je odkril še več drugih napak, ki jih je naredil ponarejevalec dokumenta: pri ponarejanju elektronskega sporočila je pri »Zadevi« pozabil pripisati dvopičje, uporabil je napačno pisavo in razmike ter poravnave med besedami in celo napačen jezik vmesnika elektronske pošte. Primer je kasneje na družabnih omrežjih osvetlil še Gale: podpis, uporabljen na ponaredku iz 15. aprila, je bil identičen podpisu, ki ga je Gale ustvaril in deponiral na zavodu za blagovne rezerve julija 2020.

Na svetovnem spletu kroži veliko najrazličnejših ponaredkov, ki jih navadno hitro preskočimo. S tem ponaredkom pa so se točno določeni mediji precej resno ukvarjali. »Ali se podoba najbolj znanega ‘žvižgača’ v državi res spreminja v podobo kriminalca?« so recimo zapisali na Siolu, katerega urednik je Peter Jančič. Podobno so poročali na Planetu TV. Planet TV in Siol je seveda Telekom lani prodal madžarskemu oligarhu, ki je blizu Viktorju Orbánu. A od Siola in Planeta TV ter Požareporta bi takšne sramotne akcije še pričakovali, toda precej nenavadno je poročala tudi RTV Slovenija.

Prispevek je naslovila »Ivan Gale prejel podkupnino?«. In čeprav je Gale v izjavi lepo pokazal, da gre za ponaredek, se prispevek brez posebnega komentarja konča s sporočilom zavoda za blagovne rezerve, kjer so svojega nekdanjega uslužbenca poskušali še bolj potlačiti v blato, sporočili so, da »vsak nosilec javnih funkcij in pooblastil mora prevzeti odgovornost za svoja dejanja in odločitve, saj se bo le tako povrnilo zaupanje v pravno državo«.

Morda je šlo le za novinarsko napako, lahko pa tudi za napoved novega uravnoteževanja javne RTV pod novim vodstvom.