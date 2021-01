Mahničeva menjava

Dominik Štrakl je postal predsednik Slovenske demokratske mladine

Mlad, perspektivni kader Dominik Štrakl

© SDM

Prejšnji teden je prek videokonference potekal 20. kongres Slovenske demokratske mladine (SDM), podmladka stranke SDS. Prisotne je z obiskom počastil Janez Janša. Na kongresu so sprejeli resolucijo, spisano pod geslom »Odločno naprej!«, s katero izražajo podporo sedanji vladi, poleg tega so izvolili novega predsednika – po šestletnem mandatu Žana Mahniča je položaj zdaj zasedel Dominik Štrakl.

Janša je v pozdravnem nagovoru omenil »grobo cenzuro«, ki jo doživljajo njegovi politični kolegi, in poudaril, da mlade v prihodnosti čaka spopad vrednot: »Ko je padla železna zavesa, so nekateri govorili, da je to konec nekega časa, da se ne bo nič več pomembnega dogajalo v svetu. Nekateri pa so govorili, da prihaja spopad civilizacij. Bojim se, da so slednji bili bolj blizu resnice.« Kajti, svari Janša, »pred nami je spopad za vrednote, ki bo bolj obsežen, bolj globalen zaradi globalne tehnologije. Stopate v kruto in zanimivo življenje.«

Da je SDM prava kalilnica novih upov, ki bodo v prihodnosti pripravljeni zastopati barve svoje materinske stranke, verjetno ni treba posebej poudarjati. Navsezadnje je podmladku zadnjih šest let predsedoval Žan Mahnič, nekdanji poslanec, ki se danes ponaša s položajem državnega sekretarja za nacionalno varnost. Malo pred njim je položaj predsednika zasedal Andrej Čuš, nekdanji poslanec, znan po (začasnem) razhodu s stranko SDS in tudi vpletenosti v kokainsko afero podmladka. Takoj po prelomu tisočletja je položaj predsednice zasedala Alenka Jeraj, zdaj že dolgoletna poslanka SDS.

Novi predsednik si torej po vsej verjetnosti v prihodnosti lahko obeta kak pomemben položaj pod pokroviteljstvom stranke. Do zdaj je bil recimo strokovni sodelavec v SDS, trenutno pa je asistent pri Milanu Zveru. V stranko je vstopil pred desetimi leti, saj mu je bila ta »po prepričanju in vrednotah najbližja«. Leta 2014 je ob sodbi v zadevi Patria zapisal: »Janez Janša simbolizira zadnji steber slovenske osamosvojitve, in če ta steber dokončno pade, bo z njim padla osamosvojitvena Slovenija. Zato bomo vztrajali.« Nekaj mesecev za tem zapisom je za Odbor 2014 spregovoril še pred ustavnim sodiščem: »Prišel bo čas, naša priložnost, da se vrnemo k svojim vrednotam. Slovenski narod bo tako vstal močnejši ter enotnejši. In tako bo v ospredju spet dostojanstvo, poštenost in pravičnost, ki so temelji te prečudovite dežele. In to deželo bomo znova obnovili.«

Štrakla prav tako ni strah posegati po vzornikovih geslih – zelo rad govori o Udbi, globoki državi in nepravičnem sodstvu. V zapisih pa rad deli tudi svoja nestrpna mnenja. Tako je recimo leta 2016 ob napovedi gradnje stanovanjske soseske zraven džamije zapisal, da islam ni vera miru, nato pa nadaljeval: »Kultura, ki temelji na zatiranju drugače mislečih, ne spada v EU.« Ob imenovanju na položaj je še povedal: »Ognjišče v Sloveniji predstavljajo vrednote, ki jih je začrtala slovenska politična pomlad. Danes le to v največji meri predstavlja stranka SDS in njen predsednik Janez Janša.« Zaključil pa je, da mora SDM postati zagotovilo, da ogenj na tem ognjišču ne bo nikoli ugasnil.