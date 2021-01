»Prenehajte z represijo in sankcioniranjem mirnih protestov«

Zadnji primer: 400 evrske globe pred Rogom

Protivladni protesti lani poleti

© Borut Krajnc

Že od spomladi lani je Janševa vlada zaradi preprečitve širjenja koronavirusa predpisala različne ukrepe, med drugim je z odlokom prepovedala zbiranja ljudi. Posamezniki in posameznice, ki na javni krajih izražajo mnenje, so kaznovani z globo 400 evrov, kaznovanje pa se izvaja arbitrarno, opozarjajo v Pravni mreži za varstvo demokracije (PMVD). Policijo, ministrstvo za notranje zadeve, vlado in mestne oblasti pozivajo, naj omogočajo in ščitijo pravico do mirnega zbiranja, kot jo zagotavlja mednarodna ureditev človekovih pravic in Ustava RS, in naj ne zlorabljajo argumenta zaščite javnega zdravja za utišanje mirnega nasprotovanja (oporečništva) in protestov, ki ne predstavljajo tveganja širjenja okužbe. Dokazov, da mirna zborovanja, ki se v Sloveniji odvijajo od marca 2020 in na katerih se upošteva predpisane zaščitne ukrepe (razdalja, maske) kakorkoli prispevajo k širjenju okužb, namreč ni.

»Medtem ko sta varnost in nadzor druženj v zaprtih trgovskih centrih in na delovnih mestih odpovedala, se zaostruje tako kaznovanje udeležencev javnih shodov kot tudi represija nad njimi. Kaznovanje se je začelo že pomladi (odlaganje papirnatih odtisov stopal pred parlamentom, udeležba na naravovarstvenem shodu Narave ne damo), nadaljevalo se je poleti z globami za branje ustave, jeseni se stopnjuje celo nad protestniki, ki izražajo mnenje sami ali skupaj s članom gospodinjstva (predaje peticije ministrstvu za zdravje, sprehodov z dežniki po Ljubljani in nošnja kolesa na Trgu republike),« opozarjajo v PMVD in posebej izpostavljajo ravnanje mestnih oblasti in policije pred Avtonomno cono Rog.

»MOL in policija sta v torek, 19.1.2021, izzvali glede na letni čas in epidemiološko situacijo nepotreben in nevaren konflikt z uporabniki Avtonomne cone Rog. Uporabniki so prostore 15 let branili z zasedbo in protesti kot obliko političnega zbiranja, mestna oblast pa je konflikt sprožila v času, ko je zbiranje prepovedano. Na protestih uporabnikov in podpornikov Roga v petek, 22.1.2021, je policija ugotovila 33 kršitev odloka o prepovedi zbiranja, 7 kršitev odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja zaradi epidemije ter 27 kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru. Protesti so bili pričakovani, potencialni učinki pa epidemiološko nevarni. Medtem ko se mestna oblast v času epidemije ni samoomejila, se izvrševanje pravice do mirnega zbiranja kot legitimnega in demokratičnega orodja uporabnikov in podpornikov Roga kaznuje z denarnimi kaznimi,« navajajo.

V PMVD, ki je bila nedavno ustanovljena z namenom podpore posameznikom in posameznicam ter organizacijam, ki potrebujejo pravno pomoč zaradi nenasilnega zavzemanja za odprto in demokratično družbo, v javnem pozivu Policiji, MNZ, Vladi RS in MOL med drugim pozivajo, da se izogibajo aktivnostim, ki bi napeljevale h konfliktu, nestrpnosti, sovražnosti in nasilju: »Trenutne okoliščine so za vse zahtevne in še posebej terjajo prizadevanja za mir, spoštovanje in osredotočenost na reševanje zdravstvenih, socialnih in ekonomskih stisk ljudi. Z javnostjo komunicirajo spoštljivo, premišljeno, empatično in na način, ki spodbuja zaupanje in ne izziva vznemirjenja, napetosti, jeze, ogorčenja in nezaupanja. Povečevanje nezaupanja v institucije povečuje odpor do spoštovanja ukrepov, to pa poglablja in podaljšuje krizo«.

Celoten javni poziv je dostopen na spletni strani Pravne mreže.