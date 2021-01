»Janša ni demokrat«

IZJAVA DNEVA

"Nisem tam in niti nimam več nobenih internih informacij. Poznam pa temeljito človeka, ki vodi slovensko vlado. In tu se mi zgodi neko nelagodje, ker nihče, ki ni bil v kakršnem koli organu, ki ga je vodil Janez Janša, ne bo razumel načina vodenja. To je izrazito avtoritarno vodenje. To ni vlada. To je … njegovo vladanje. Pri čemer na neki način on preskoči, prezre morebitnega negativnega sogovornika. O tem sem trdno prepričan. Tako se je namreč dogajalo na sejah predsedstva in nato na izvršilnih odborih stranke."

"To je sposoben človek, deloholik. Z izjemnim spominom, še boljšim arhivom, ki pa mu manjka demokratična komponenta. To je to. V nekem drugem sistemu ne bi bilo nič narobe, lahko bi bil dober vojskovodja. Ampak on, to moram odkrito povedati, jaz tako globoko čutim, on ni demokrat. Ni demokrat. Demokracija ni nikoli dosežena, demokracijo je treba vsak dan znova dosegati. To je bistvo. Demokracija pri njemu pa je vprašljiva."

"Ta porazen rezultat v drugem valu epidemije pripisujem delno temu, da v tej vladi ni bilo pravilnega kolektivnega odločanja. Ker je to nemogoče. Živim en kilometer od italijanske meje. Kako je mogoče pri isti kulturi, istem soncu, isti hrani, da imajo četrtinski rezultat okuženosti okuženosti od našega? Da je danes (pogovor je potekal 22. 1.) okuženost v Italiji 4,9 pri nas pa 25?"

(Ivo Hvalica, nekdanji poslanec SDS, se je v intervjuju za TV Slovenija spominjal, kako so stvari v stranki in državnem zboru tekle pred leti, in kako je z Janševim vladanjem danes)